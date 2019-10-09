В Челябинске три школьницы ушли из дома

Три школьницы пропали накануне в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске, одна из них уже вернулась домой, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МВД.

«Они ушли из дома утром [8 октября], 9 октября одна из них вернулась домой. По остальным сотрудники полиции проводят комплекс разыскных мероприятий», — сказал представитель управления.

Как пишет издание Znak, в полицию обратились родные пропавших девочек, которые также организовали поиски школьниц в соцсетях. Как сообщают жители микрорайона, подростков видели на остановке общественного транспорта и в местном кафе.

В начале октября два саранских школьника сбежали из дома, чтобы поехать в Чернобыль. Они решили отправиться туда, впечатлившись просмотром одноименного сериала. Как сообщили в МВД, после возвращения из школы дети переоделись и ушли из дома. Один из мальчиков оставил родителям записку о своем отъезде. Детей удалось найти через полтора часа в центре Саранска с рюкзаками и вещами первой необходимости.