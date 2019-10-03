Два саранских школьника сбежали в Чернобыль после просмотра сериала

Два девятилетних школьника из Саранска ушли из дома, чтобы поехать в Чернобыль. Дети решили отправиться в украинский город, впечатлившись просмотром одноименного сериала. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Мордовия.

Сообщение о пропаже двух мальчиков поступило в полицию в 18:30. По данным МВД, вернувшись домой после школы, дети переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из школьников оставил своим родителям записку, в которой сообщил о своем отъезде.

Спустя полтора часа мальчиков удалось найти в центре города, при себе у них были рюкзаки с вещами первой необходимости. Школьники объяснили, что захотели поехать в Чернобыль после того, как посмотрели сериал, который очень их впечатлил.

«Чернобыль» — основанный на реальных событиях телесериал, снятый американской компанией HBO. В телешоу рассказывается о событиях 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. В конце мая сериал стал самым популярным в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDb), опередив телешоу «Игра престолов».