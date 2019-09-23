Прокуратура начала проверку из-за падения ребенка из окна школы в Лобне

Прокуратура Московской области начала проверку после травмирования ребенка в одной из школ города Лобня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, 12-летняя школьница во время урока упала с третьего этажа, в результате чего получила травмы. В настоящее время она находится в больнице.

Как пишет МК со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, сразу после звонка на третий урок. После того, как все дети ушли в класс, ученица шестого класса поднялась на третий этаж, где открыла окно.

По данным издания, медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму, она была экстренно госпитализирована и сейчас находится в коме. Одноклассники рассказали МК, что девочка выглядела подавленной из-за ссоры с родителями.