Самолет Utair совершил вынужденную посадку из-за умирающего пассажира

Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс UT250 по маршруту Сочи — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа из-за плохого самочувствия пассажира с онкологией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Командир воздушного судна принял решение об экстренном снижении и посадке в ближайшем аэропорту Воронежа из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира с онкозаболеванием, который летел в сопровождении дочери. Экипаж немедленно сделал объявление на борту и нашел врача, который вплоть до посадки самолета проводил реанимационные мероприятия в хвостовой части салона», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что самолет встретили медработники, но к моменту посадки мужчина умер. Сейчас все пассажиры находятся в аэропорту Воронежа, вылет планируется в ближайшее время.

Как сообщили агентству «Москва» в пресс-службе воронежского аэропорта, на борту самолета находилось 178 человек.

В начале сентября из-за плохого самочувствия пассажира внеплановую посадку в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде совершил рейс СУ1701 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Владивостока в Москву. В прокуратуре сообщили, что к моменту прибытия реанимации мужчина скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.