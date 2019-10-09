Четыре молодых человека погибли в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области ВАЗ-2106 врезался в дерево: в результате погибли две девушки и два молодых человека в возрасте до 18 лет, еще один пассажир пострадал. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

По предварительным данным, в ночь на среду, 9 октября, на улице Сосновой в городе Михайловка Михайловского района 18-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. По данным МВД, молодой человек находился за рулем только три месяца.

В результате ДТП на месте скончались водитель и три его пассажира — 18-летние парень и девушка и 16-летняя девушка. Еще одного пострадавшего 18 лет госпитализировали.

В МВД начали проверку случившегося.

8 октября во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом грузовик Mercedes столкнулся с иномаркой. В результате погибли три пассажира легкового автомобиля.