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Политика ,  
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Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
Профильный комитет сената заявил об увеличении активности связанных с «фабрикой медиа» аккаунтов в соцсетях. По оценке сенаторов, после президентских выборов 2016 года такая активность в Instagram выросла на более чем 200%
Фото: Mark Tenally / AP

Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности со стороны Агентства интернет-исследований после этого голосования. Такая ситуация усиливает опасения по поводу вмешательства со стороны иностранных государств в президентскую кампанию 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на доклад комитета.

В нем отмечается, что масштабы деятельности агентства, штаб-квартира которого расположена в Санкт-Петербурге, «увеличились, а не уменьшились, после выборов 2016 года». В комитете сообщили, что активность связанных с агентством аккаунтов в Instagram выросла на более чем 200%, а в Facebook, Twitter и YouTube — на 50%.

Кроме того, возглавляемый республиканцем Ричардом Барром и демократом Марком Уорнером комитет пришел к выводу, что афроамериканцы оказались этнической группой, наиболее пострадавшей от действий со стороны подобных российских кампаний, цель которых «состояла в том, чтобы обострить внутреннюю напряженность в США и увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание».

В этой связи комитет рекомендовал Конгрессу рассмотреть новые закононопроекты, требующие раскрытия информации о том, кто платит за онлайн-рекламу, связанную с выборами. Также в докладе говорится, что социальные сети, которые подверглись критике за распространение пропаганды, обязаны предоставлять дополнительную информацию о том, что они находят на своих платформах.

В 2017 году РБК писал, что ООО «Агентство интернет-расследований» выступает одним из юридических лиц так называемой «фабрики медиа», обвиняемой в манипуляции мнениями в соцсетях во время президентских выборов в США, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Последний в свою очередь утверждает, что ни он, ни его структуры не имеют никакого отношения к «фабрике».

Связанные с Пригожиным компании были упомянуты и в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в президентские выборы. Утверждалось, что они были причастны к созданию фейковых аккаунтов в социальных сетях, целью которых была пропаганда в пользу Трампа и Республиканской партии. В результате Пригожин попал под американские санкции, а еще 13 россиянам были заочно предъявлены обвинения.

4 октября стало известно об объединении нескольких СМИ, которые связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой медиа», в медиагруппу «Патриот. На сайте «Патриота» указано, что группа создана для распространения информации о событиях в России, результатом ее работы должно стать появление «благоприятного информационного пространства». В группу вошли Федеральное информационное агентство» (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости». В то же время представитель пресс-службы отметил, что созданием СМИ, входящих в состав медиагруппы «Патриот», Пригожин не занимался.





 

Авторы: Михаил Юшков, Артем Филипенок
Теги: «фабрика троллей», президентская кампания, вмешательство в выборы
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