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Рэпер L'One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати). Карточка дела опубликована на сайте Мосгорсуда.

Суд зарегистрировал исковое заявление 5 июля. Ответчиком также значится гендиректор лейбла Павел Курьянов (Пашу). Другие подробности не приводятся.

Рэпер L'One ушел из Black Star в марте 2019 года. На своей странице в Instagram музыкант сообщал, что лейбл планирует забрать у него его имя и песни. «Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Они хотят забрать у меня возможность выступать», — утверждал он.

Впоследствии он отмечал, что подписал контракт без консультации юристов и не понимал, что в нем содержатся нарушения. Рэпер сообщал, что один из пунктов договора предусматривал передачу компании еще не написанных песен, что противоречит Гражданскому кодексу. Музыкант также заявил, что невозможно отчуждение псевдонима.

«Все мои размышления по поводу законности подписанных бумаг подтвердит или не подтвердит суд», — писал он.

Теги: рэпер, Black Star
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