Власти Московской области подтвердили отставку вице-губернатора Пестова

Власти Московской области подтвердили отставку вице-губернатора Дмитрия Пестова, об уходе которого источник РБК сообщил 6 октября.

«Вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 3 октября 2019 года», — сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

Пестов был назначен на должность в октябре 2018 года и курировал сферу ЖКХ, областной топливно-энергетический комплекс и благоустройство. Кроме того, он координировал работу Госадмтехнадзора и Госжилинспекции.

В пресс-службе пояснили, что полномочия Пестова в качестве куратора работы министерства благоустройства Московской области, а также областного Госадмтехнадзора в части вопросов благоустройства перешли к вице-губернатору Игорю Трескову.

Остальные полномочия Пестова были распределены среди заместителей председателя правительства Московской области. При этом Евгению Хромушину теперь подотчетно региональное министерство ЖКХ и энергетики, областная Государственная жилищная инспекция и Госадмтехнадзор в части надзора за деятельностью ТКО, а Роман Каратаев курирует работу управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы.