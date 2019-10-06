Вице-губернатор Московской области Пестов ушел в отставку

Вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов ушел в отставку со своего поста, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Эту же информацию подтвердил РБК близкий к властям региона собеседник.

Источник РБК уточнил, что губернатор региона Андрей Воробьев на прошлой неделе говорил об уходе Пестова в «федеральные структуры».

РБК направил официальный запрос в в правительство Московской области. На сайте областного правительства Пестов по-прежнему числится вице-губернатором.

Пестов был назначен на должность в октябре 2018 года и курировал сферу ЖКХ, областной топливно-энергетический комплекс и благоустройство. Кроме того, он координировал работу Госадмтехнадзора и Госжилинспекции.