Шойгу заявил о поступлении 2,3 тыс. единиц техники в войска в 2019 году

Шойгу заявил о поступлении 2,3 тыс. единиц техники в войска в 2019 году

В 2019 году российская армия получила более 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, говорится в Twitter военного ведомства.

По его словам, к концу года доля современного вооружения в войсках составит около 68%, что позволит «и впредь гарантированно решать задачи по предназначению».

Шойгу отметил, что в 2019 году на перевооружение армии и флота государство выделило свыше 1,5 трлн руб. Более 70% этой суммы направили на серийные закупки современного вооружения и техники.

Как передает слова министра ТАСС, плановые показатели закупок и модернизации по основным образцам удалось выполнить на 47%.