Шойгу ответил Кудрину на «надуманные тезисы» об оборонном бюджете

Министр назвал «стенаниями» заявления о завышенном оборонном бюджете и призвал бояться не больших расходов, а маленьких доходов. Он признал необходимость экономии бюджета, но отметил, что для этого нужны конкретные предложения

Сергей Шойгу (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Министр обороны Сергей Шойгу счел «надуманными общими тезисами» заявления о раздутом оборонном бюджете России. Такое мнение он выразил в интервью «Московскому комсомольцу» в ответ на просьбу прокомментировать точку зрения главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который «периодически выступает» с оценкой, что расходы на оборону повышены.

Министр в качестве примера привел произведение сатирика Михаила Жванецкого. «Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. <…> Вывод: нас должно меньше быть», — заявил Шойгу. По его мнению, «стенания» на тему раздутого оборонного бюджета России построены по похожей логике. Министр призвал «бояться не больших расходов, а маленьких доходов».

Шойгу предложил вместо «надуманных тезизов» обсуждать «конкретные и насущные вопросы». «Просто говорить «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде», — убежден министр.

Министр отметил, что вооруженные силы России были сокращены почти в два раза. «Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями — много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения», — заявил он.