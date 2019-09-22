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Политика ,  
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Шойгу ответил Кудрину на «надуманные тезисы» об оборонном бюджете
Министр назвал «стенаниями» заявления о завышенном оборонном бюджете и призвал бояться не больших расходов, а маленьких доходов. Он признал необходимость экономии бюджета, но отметил, что для этого нужны конкретные предложения
Сергей Шойгу (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Министр обороны Сергей Шойгу счел «надуманными общими тезисами» заявления о раздутом оборонном бюджете России. Такое мнение он выразил в интервью «Московскому комсомольцу» в ответ на просьбу прокомментировать точку зрения главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который «периодически выступает» с оценкой, что расходы на оборону повышены.

Министр в качестве примера привел произведение сатирика Михаила Жванецкого. «Дословно я его не вспомню. Но смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. <…> Вывод: нас должно меньше быть», — заявил Шойгу. По его мнению, «стенания» на тему раздутого оборонного бюджета России построены по похожей логике. Министр призвал «бояться не больших расходов, а маленьких доходов».

Шойгу предложил вместо «надуманных тезизов» обсуждать «конкретные и насущные вопросы». «Просто говорить «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде», — убежден министр.

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Министр отметил, что вооруженные силы России были сокращены почти в два раза. «Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями — много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения», — заявил он.

При этом Шойгу согласился с точкой зрения о необходимости постоянно экономить государственные средства. В частности, отметил он, после его назначения на пост министра ведомство занялось вопросами жилищно-коммунального хозяйства и начало вести учет ресурсов, за счет чего «расходы на ЖКХ упали в разы». Также он заявил о решении ведомства отказаться от пошива парадно-выходной формы для солдат, служащих один год.

Алексей Кудрин не раз говорил о необходимости сократить расходы на ОПК. В частности, в 2012 году он предлагал снизить на 0,5% расходы на оборону и на 0,4% на национальную безопасность в пользу строительства дорог, образования и здравоохранения. В 2017 году эксперты Центра стратегических разработок под руководством Кудрина указали, что в рамках «специфической структуры» бюджетных расходов в России на развитие человеческого капитала тратится мало, а на оборону и безопасность, напротив, много. ЦСР предложил снизить расходы на оборону с 4,4% ВВП до 2,8%.

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Год спустя ЦСР предложил бюджетный маневр, который поможет добиться дополнительного прироста национальной экономики в 0,5% ВВП ежегодно. в рамках этого маневра предлагалось сократить расходы на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 1% ВВП.

В 2017 году российские власти потратили 2,85 трлн руб. по разделу федерального бюджета «Национальная оборона». Из них 1,82 трлн проходили по закрытым статьям.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Шойгу, Алекей Кудрин
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