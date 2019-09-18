Пенсионный фонд разъяснил спорные вопросы по льготам для предпенсионеров

Ведомство условно делит льготы на три вида и отмечает, что один и тот же человек может в разное время воспользоваться каждой из них

Предпенсионерам положены три вида льгот: новые федеральные (появившиеся с выходом закона об установлении новых границ предпенсионного возраста), федеральные налоговые и региональные. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пояснения Пенсионного фонда России.

Ведомство отмечает, что у каждого из этих видов разный возраст получения, поэтому гражданин может получить весь набор предпенсионных льгот в разное время.

Новыми федеральными льготами россияне могут пользоваться за пять лет до наступления пенсии. В текущем году с учетом переходного периода предпенсионный возраст наступает с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Льготы подразумевают право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице на уровне прожиточного минимума, переобучение и повышение квалификации по направлению службы занятости. Кроме того, для работодателей введена ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ принимать их на работу из-за возраста.

Федеральные налоговые льготы предназначены россиянам, достигшим прежнего возраста выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 для мужчин). Граждане освобождаются от уплаты земельного налога с 6 соток земли, имущественного налога на дома, капитальные здания и гаражи до 50 кв. м. Если участок или здание превышают эту площадь, налог будет начислен за оставшуюся часть.