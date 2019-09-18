Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 64,12 (+0,29) Quote, 17 сен, 14:31
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,07) Quote, 17 сен, 14:31
В России появился новый розничный игрок на базе активов «Красное & Белое» Бизнес, 11:47 СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников Общество, 11:47 В выходные в Москве перекроют Садовое кольцо для проведения мотофестиваля Общество, 11:44 Пенсионный фонд разъяснил спорные вопросы по льготам для предпенсионеров Экономика, 11:41 Amazon скопирует бизнес-модель музыкального стриминга у Джея Зи Quote, 11:36 Менеджер на экспорт: как построить карьеру за рубежом Pro, 11:34 Браконьеры из КНДР нанесли огнестрельное ранение российскому пограничнику Общество, 11:34 В Хакасии задержали подозреваемого в нападении на девочку в детском саду Общество, 11:31 Две российские теннисистки вылетели с турнира в Южной Корее Спорт, 11:27 Глава «Роскосмоса» заявил о срыве плана запусков на 2019 год Общество, 11:25 После взрывов под Ачинском умерла заведующая военным складом Общество, 11:25 «Стоп, снято!»: какие яркие эпизоды в кино актеры придумали на ходу Стиль, 11:22 На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин Общество, 11:21 Почему на CoinMarketCap курс Bitcoin упал до нуля Крипто, 11:19
Пенсионная реформа ,  
0 
Пенсионный фонд разъяснил спорные вопросы по льготам для предпенсионеров
Ведомство условно делит льготы на три вида и отмечает, что один и тот же человек может в разное время воспользоваться каждой из них

Предпенсионерам положены три вида льгот: новые федеральные (появившиеся с выходом закона об установлении новых границ предпенсионного возраста), федеральные налоговые и региональные. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пояснения Пенсионного фонда России.

Ведомство отмечает, что у каждого из этих видов разный возраст получения, поэтому гражданин может получить весь набор предпенсионных льгот в разное время.

Новыми федеральными льготами россияне могут пользоваться за пять лет до наступления пенсии. В текущем году с учетом переходного периода предпенсионный возраст наступает с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Льготы подразумевают право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице на уровне прожиточного минимума, переобучение и повышение квалификации по направлению службы занятости. Кроме того, для работодателей введена ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ принимать их на работу из-за возраста.

Федеральные налоговые льготы предназначены россиянам, достигшим прежнего возраста выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 для мужчин). Граждане освобождаются от уплаты земельного налога с 6 соток земли, имущественного налога на дома, капитальные здания и гаражи до 50 кв. м. Если участок или здание превышают эту площадь, налог будет начислен за оставшуюся часть.

Экономика
Первый этап: как изменился пенсионный возраст с 2019 года

Региональными льготами граждане могут пользоваться по достижении предпенсионного возраста — 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, за исключением регионов-льготников, в частности, северных территорий, где пенсионерами становятся раньше, чем в остальных субъектах. Здесь речь идет о скидке на проезд в городском и железнодорожном транспорте, а также на оплату капремонта и услуг ЖКХ. Помимо этого, предпенсионеры освобождаются от уплаты курортного сбора при поездке на отдых.

Как подсчитали в апреле экономисты РАНХиГС, предпенсионеры стали одной из самых уязвимых категорий граждан из-за пенсионной реформы, поскольку при потере работы они рискуют остаться как без пенсии, так и без зарплаты. Помимо этого, отмечали эксперты, к 2028 году уровень бедности возрастет с 4,2% в 2018 году до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в оптимистичном. Доля предпенсионеров в населении России составляет 6–7%.

Экономика
Минтруд признал недостаточным темп программы переобучения предпенсионеров

В качестве одной из мер по защите прав граждан, чей выход на пенсию отложили из-за поэтапного увеличения пенсионного возраста, правительство приняло специальную программу профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. По данным Минтруда, с начала текущего года по апрель к повышению квалификации в рамках программы приступили 3,5 тыс. граждан.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Пенсионный фонд России, льготы, повышение пенсионного возраста
Материалы по теме
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
Общество
Минтруд предсказал рост числа безработных предпенсионеров в полтора раза
Общество
Госдума приняла закон о праве предпенсионеров на получение алиментов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter