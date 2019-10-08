Кремль анонсировал встречу Путина с новыми главами регионов

Президент Владимир Путин 9 октября встретится с правительственными чиновниками и новыми главами регионов России, которые были избраны в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча будет организована с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, говорится в сообщении.

В этот же день президент проведет совещание с членами правительства. Основной темой, как поясняет Кремль, станет совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности. С докладом по этому вопросу выступит заместитель председателя правительства Константин Чуйченко.

В единый день голосования прошли более 6 тыс. выборов разных уровней во всех 85 субъектах России. Так, прямым голосованием выбирали глав регионов в 16 субъектах страны. Еще в 13 регионах состоялись выборы в законодательные собрания и областные думы.