Instagram решил убрать возможность следить за лайками пользователей

В социальной сети Instagram исчезнет вкладка «Подписки», которая позволяла отслеживать лайки и действия других пользователей соцсети. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителей соцсети.

Ранее при нажатии на значок сердечка в нижней панели интерфейса пользователь мог выбрать вкладку «Подписки», в которой показывалось, каким постам и комментариям ставили лайки друзья пользователя. Как отмечает BuzzFeed, об этой функции многие пользователи не догадывались или просто забывали о ней.

Это приводило к неприятным для пользователей ситуациям, когда их активность в соцсети, которую они хотели бы скрыть, становилась известна. Руководитель Instagram по продукту Вишал Шах также поддержал это решение, отметив, что многие пользователи не догадывались, что об их действиях в приложении могли узнать другие люди.

Вкладка «Подписки» появилась в приложении Instagram еще в 2011 году. Предполагалось, что она дает возможность пользователям расширить кругозор и найти новый контент через лайки друзей. Однако к настоящему времени эти функции уже выполняет вкладка с рекомендованным контентом.

У отдельных пользователей вкладка «Подписки» уже исчезла, сменившись вкладкой «Что нового», где отображаются лишь действия самого пользователя и уведомления о новых публикациях друзей, убедился корреспондент РБК. По информации TechCrunch, функцию слежения за лайками начали убирать у пользователей Instagram с 7 октября, к концу недели она должна пропасть у всех.