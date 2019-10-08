На испанской Майорке погиб мужчина из России

На испанской Майорке погиб мужчина из России

На испанском острове Майорка погиб 68-летний мужчина с российским гражданством. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на врачей скорой помощи.

Инцидент произошел около 06:40 по местному времени (07:40 мск). Мужчина умер после падения с шестого этажа отеля на майоркском курорте Кан-Пикафорт.

«Генеральное консульство выясняет обстоятельства случившегося», — сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Испании Дмитрий Болбот. Как уточняет La Vanguardia, Гражданская гвардия Испании уже начала расследование.

Позже российское генконсульство сообщило в Facebook о запросе у компетентных органов информации о гибели туриста. «Подключили офис Почетного консула России на Балеарских островах (Майорка входит в их состав. — РБК). Посольство держит вопрос на контроле», — написали дипломаты.