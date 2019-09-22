На Кипре утонул 67-летний турист из России

На Кипре утонул 67-летний мужчина из России. Об этом сообщают телеканал Alpha News и Reporter.

Мужчину без сознания обнаружили в воде у курортного поселка Протарас около 17:00, передает телеканал. Спасатели вытащили его на берег и начали оказывать ему первую помощь. Затем мужчину госпитализировали в больницу в провинции Фамагуста, где врачи констатировали его смерть. Причины случившегося, как пишет Reporter, выяснят после вскрытия.

Это второй случай гибели туриста на Кипре за последние сутки. 22 сентября в районе курорта Айя-Напа утонул 80-летний гражданин Австрии. По данным полиции, он потерял сознание во время плавания. Мужчина приехал на остров вместе с женой. Точную причину его смерти также назовут после вскрытия.

Кроме того, в районе кипрской деревни Трикомо около полудня утонул 44-летний грек. Сообщалось, что он купался во время шторма. Телеканал отмечает, что после гибели российского туриста на пляже, где его нашли, протянули ленты, запрещающие приближаться к воде.