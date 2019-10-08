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В Москве вместо бутика Christian Louboutin открыли магазин Team Putin

В центре Москвы на Большой Дмитровке открыли магазин Aizel x Team Putin, сообщает «РИА Новости». Он начал обслуживать покупателей в понедельник, 7 октября.

Ранее о планах Айсель Трудел открыть Aizel x Team Putin на месте бутика Christian Louboutin сообщал РБК. В феврале принадлежащая предпринимательнице компания «Меркурий-регионы» обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Team Putin.

Бизнес
Вместо бутика Christian Louboutin в Москве откроется магазин Team Putin

Главной темой коллекции Aizel x Team Putin стали образы из советских мультфильмов «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая» и «Шайбу! Шайбу!». В коллекции также используется изображение президента Владимира Путина на фоне ромашкового поля, созданное Александром Сергеенко. Компания «Меркурий-регионы», принадлежащая Трудел, заключила с «Союзмультфильмом» договор об использовании персонажей студии на срок один год, писал ранее РБК. 

Ранее проект Трудел связывали с одноименным движением, основанным хоккеистом Александром Овечкиным, однако пресс-секретарь  Team Putin Константин Ткаченко в разговоре с РБК не подтвердил эту информацию.

Он отметил, что название неформального движения «в благих целях» может использовать каждый. Представитель Aizel x Team Putin подтвердил Forbes, что у команды пока нет планов сотрудничества с основателем  Team Putin.

Теги: одежда, Aizel
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Вместо бутика Christian Louboutin в Москве откроется магазин Team Putin
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