Полиция оштрафовала участников массового заезда с блогером в Самаре

Полиция Самары привлекла к административной ответственности четверых участников заезда колонны автомобилей, запись которого была опубликована в интернете, сообщает управление МВД по Самарской области. Речь идет о ночном заезде машин с участием блогера Гусейна Гасанова.

«Госавтоинспекторами задержаны и привлечены к административной ответственности четверо жителей Самарской области», — говорится в сообщении. Полиция выявила нарушения п. 2.1.2 ПДД РФ (перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности) и п. 22.8 ПДД РФ (перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства). За правонарушения четыре жителя Самары получили штрафы от 500 до 5 тыс. руб.

6 октября стало известно, что полиция Самары начала проверку из-за массового нарушения ПДД, зафиксированного на опубликованном в YouTube ролике с участием блогера Гусейна Гасанова. На видеозаписи видно, как машины выезжают на встречную полосу, а Гасанов стоит на крыше одного из автомобилей. Фрагмент ролика опубликовал портал 63.ru.

Гусейн Гасанов — Instagram-блогер, у его аккаунта более 11,6 млн подписчиков.