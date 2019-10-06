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Полиция Самары начала проверку после заезда блогера с мигалками

Блогер Гусейн Гасанов устроил с друзьями заезд по Самаре на автомобиле Gelandewagen. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев.

На записи, опубликованной в YouTube, видно, как несколько машин выезжают на встречную полосу, сам Гасанов стоит на крыше красного автомобиля. Кроме того, на нескольких машинах установлены проблесковые маячки (мигалки), которые можно ставить только на транспортные средства экстренных служб.      

Полиция города начала проверку по факту публикаций в социальной сети о массовом нарушении ПДД на Волжском проспекте Самары, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по региону. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в заявлении ведомства. 

Представитель блогера Гасанова Юлия заявила РЕН ТВ, что блогер «все, что нарушил, оплатит». «Вы считаете, что в Самаре без Гусейна никто никогда так не делал? То, что он сделал, это не очень хорошо, думаю, он возьмет за это ответственность», — сказала она.  

Гусейн Гасанов — популярный в Instagram блогер, снимающий короткие юмористические видеозаписи, на его аккаунт в соцсети подписаны около 11,5 млн человек. 

Теги: блогер, Самара, Gelaendewagen, новости РБК
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