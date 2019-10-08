Сотрудники ФСБ пришли с обысками к первому вице-мэру Красноярска

Сотрудники ФСБ пришли с обысками к первому вице-мэру Красноярска

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски у первого замглавы Красноярска Владислава Логинова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ.

«Работаем в кабинете у Логинова», — сказал представитель ведомства.

Информацию об обысках подтвердили РБК в департаменте информационной политики администрации Красноярска. «Да, это так, сегодня у Владислава Анатольевича был проведен обыск. Это было сегодня в обеденное время», — сказали в департаменте.

Данные также подтверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на правоохранительные органы края. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что они касаются уголовного дела против замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной. В мэрии агентству также подтвердили факт обыска.