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Эксперты назвали главные угрозы здоровью москвичей

Здоровью москвичей угрожают неправильное питание и отсутствие необходимой физической активности, сообщила замглавы столичного департамента здравоохранения Елена Богородская, основываясь на данных диагностики жителей в павильонах «Здоровая Москва», передает «РИА Новости».

Эксперт отметила, что в первую тройку факторов риска также попала наследственность по некоторым заболеваниям. По итогам проводившейся в столице с лета до начала октября диагностики, москвичи стали меньше злоупотреблять вредными привычками, такими как курение и злоупотребление алкоголем. «У нас в основном скорее «болезнь благополучного общества» — нерациональное питание и низкая активность», — сказала Богородская.

Научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в разговоре с РБК назвал здоровое питание и физическую активность одними из главных факторов здоровья населения. По его словам, энергетическая ценность правильно составленного рациона в необходимой мере возмещает затраченную энергию человека.

«Здоровое питание — это выполнение двух законов природы. Во-первых, соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам организма: сколько потратил, столько получи с пищей. Будешь получать меньше — будешь худеть, истощаться, умрешь. Будешь получать больше — будешь полнеть, заболевать — будет развиваться атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт, сахарный диабет — и тоже умрешь», — сказал Тутельян.

Диетолог напомнил, что питание утоляет потребность организма в микроэлементах, которые он сам не производит. «Их порядка 170 — это витамины, минеральные вещества, жирные кислоты. Из них треть — незаменимы, то есть не могут синтезироваться в нашем организме. Тогда они должны поступать с пищей. Если не поступают — мы больны», — отметил Тутельян.

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По словам диетолога, чтобы есть больше для получения витаминов и микроэлементов в необходимом количестве, нужно повысить физическую активность. «Все на стадион, заниматься физкультурой, гулять — тогда можно съесть больше, и получишь с рационом почти все. Но это трудно», — отметил эксперт. Он также обратил внимание на возможность принимать витаминные комплексы для восполнения недостатка витаминов и микроэлементов в организме.

Ранее Минздрав сообщал, что правильное питание помогает снизить риск развития сердечных заболеваний. Среди факторов, влияющих на здоровье, в ведомстве также назвали стресс. Для борьбы с ним эксперты Минздрава рекомендовали высыпаться, выделять время на ежедневную релаксацию и регулярно отдыхать на природе.

Теги: Москва, новости РБК, москвичи, здоровье
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