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В аппарате президента Армении опровергли назначение советником россиянина

Гражданин России Георгий Асатрян назначен не главным советником президента, а консультантом главы государства на общественных началах по вопросам Центральной Азии и южнокавказского региона, по которым он и специализируется. Об этом РБК сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации аппарата президента Армении.

«Это не является государственной должностью, не предусматривает какого-либо вознаграждения, а также нормированного режима работы и рабочего времени», — добавили в управлении.

Политика
«Коммерсантъ» узнал о назначении россиянина советником президента Армении

О том, что россиянина Георгия Асатряна назначили главным советником президента Армении, сообщал ранее «Коммерсантъ». По данным газеты, такое решение приняли после визита президента России Владимира Путина в Ереван 1 октября. «Коммерсантъ» также писал, что Асатрян будет работать над укреплением связей президента Армении Армена Саркисяна с российским коллегой.

Источник РБК говорил, что его задачи не касаются армяно-российских отношений и россиянин будет консультировать Саркисяна по Центральной Азии, Афганистану и другим странам. Он уточнял, что такую работу Асатрян будет выполнять на общественных началах, то есть без зарплаты.

Теги: Армения, советник президента, назначение, новости РБК
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