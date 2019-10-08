«Коммерсантъ» узнал о назначении россиянина советником президента Армении

Армен Саркисян (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Главным советником президента Армении назначили гражданина России Георгия Асатряна, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, выполнять свои обязанности он будет вне штата и на общественных началах. Газета отмечает, что решение о назначении Асатряна было принято после визита российского президента Владимира Путина в Ереван, который состоялся 1 октября. Он будет заниматься укреплением связей президента Армении Армена Саркисяна с российским коллегой.

Как пишет газета, Асатрян является специалистом по Афганистану и контртеррористической деятельности США на Ближнем Востоке. Он учился в РГГУ и американском Beloit College, защитил диссертацию об американской контртеррористической политике в Афганистане. Асатрян преподавал на кафедре международной безопасности РГГУ и занимался закрытым консалтингом, среди его клиентов были представители международного бизнеса, Совета безопасности России и посольства иностранных государств в Москве.

На вопрос РБК относительно назначения советником Георгий Асатрян не ответил.

На сайте президента Армении указано, что его советниками являются Шаген Авакян, Гамлет Гаспарян и Армен Гичян.