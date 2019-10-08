В Челябинской области за взятки задержали сотрудников Госинспекции труда

Следственный комитет по Челябинской области задержал двух сотрудников региональной Государственной инспекции труда из-за подозрения в получении взяток на сумму более 1 млн руб., сообщает ведомство.

По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год подозреваемые брали взятки на сумму более 1 млн руб. в обмен на общее покровительство и принуждение в заключении договоров юридическими лицами и предпринимателями региона.

В отношении сотрудников Госинспекции СК возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Кроме того, по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) дело возбудили в отношении двух представителей коммерческих организаций. Расследование дела продолжается.