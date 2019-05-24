Полиция задержала подозреваемых в подрыве банкоматов Сбербанка в Москве

Полиция задержала подозреваемых в подрыве банкоматов Сбербанка в Москве

Полиция задержала подозреваемых в причастности к подрыву двух банкоматов Сбербанка в Москве. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

По данным полиции, членами группы оказались граждане Молдавии. Отмечается, что задержать злоумышленников помогли записи с камер видеонаблюдения и анализ финансовых операций возможных фигурантов дела.

«Задержанные уже признали свою причастность к обоим эпизодам», — говорится в сообщении.

По местам жительства подозреваемых провели обыски и изъяли средства оперативной связи, банковские карты и другие предметы, относящиеся к их преступной деятельности.