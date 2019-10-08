Экипаж самолета из Мексики заснял пуск американской баллистической ракеты

Экипаж пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний, следовавший из Гвадалахары в Тихуану, заснял предположительный запуск американской баллистической ракеты D5 Trident II. Кадры опубликованы на сайте издания The Drive и газеты Daily Mail.

Пилоты заметили ракету, летевшую в западном направлении над побережьем Тихого океана, в начале сентября. На кадрах также видно, как от ракеты отделяются ступени. Как отметили эксперты издания, она летела по более низкой и пологой траектории, что позволяет снизить время достижения цели. Часть экспертов, в свою очередь, полагает, что подобная траектория ожидаема, так как в ходе запуска тестировали новую боеголовку W76-2.

6 сентября США запустили четыре баллистические ракеты Trident II с подводной лодки «Небраска» у побережья Южной Калифорнии.

2 октября Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Необходимость испытаний командование ВВС США объяснило необходимостью провести проверку ракет, находящихся на вооружении около 50 лет.

В ведомстве отметили, что успешный запуск является «видимым посланием», способным сдержать потенциальную агрессию, однако при этом добавили, что испытания не являются реакцией на политическую ситуацию.