Экипаж самолета из Мексики заснял пуск американской баллистической ракеты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
ВТБ отказался от приема вкладов в евро Финансы, 11:47 Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Политика, 11:46 Допрошенная ФБР депутат Госдумы предложила не обижаться на провокации США Политика, 11:46 Парижская экономика: что даст России ратификация соглашения о климате Зеленая экономика, 11:40  Происки психики: как принимать взвешенные решения в бизнесе Pro, 11:38 СМИ узнали о перебазировании проекта «Морской старт» из США в Россию Политика, 11:32 Судно под флагом Гонконга село на мель у Владивостока Общество, 11:26 Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова Общество, 11:16 Что покажет Россия на белорусской выставке EnergyExpo Партнерский материал, 11:10 «Курс Bitcoin снова пойдет вниз»: когда криптовалюта подорожает Крипто, 11:10 В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг Общество, 11:07 В США стали открывать поликлиники в магазинах: как это скажется на акциях Quote, 11:06 Экипаж самолета из Мексики заснял пуск американской баллистической ракеты Политика, 11:01 Как увидеть Каппадокию такой, какой ее не видел никто Стиль, 10:55
Политика ,  
0 
Экипаж самолета из Мексики заснял пуск американской баллистической ракеты

Экипаж пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний, следовавший из Гвадалахары в Тихуану, заснял предположительный запуск американской баллистической ракеты D5 Trident II. Кадры опубликованы на сайте издания The Drive и газеты Daily Mail.

Пилоты заметили ракету, летевшую в западном направлении над побережьем Тихого океана, в начале сентября. На кадрах также видно, как от ракеты отделяются ступени. Как отметили эксперты издания, она летела по более низкой и пологой траектории, что позволяет снизить время достижения цели. Часть экспертов, в свою очередь, полагает, что подобная траектория ожидаема, так как в ходе запуска тестировали новую боеголовку W76-2.

6 сентября США запустили четыре баллистические ракеты Trident II с подводной лодки «Небраска» у побережья Южной Калифорнии.

2 октября Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Необходимость испытаний командование ВВС США объяснило необходимостью провести проверку ракет, находящихся на вооружении около 50 лет.

В ведомстве отметили, что успешный запуск является «видимым посланием», способным сдержать потенциальную агрессию, однако при этом добавили, что испытания не являются реакцией на политическую ситуацию.

Теги: видео, баллистическая ракета, запуск ракеты
Материалы по теме
СNN узнал об испытаниях противокорабельной ракеты США в Тихом океане
Политика
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter