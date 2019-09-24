СМИ назвали самый популярный алкогольный напиток в России

В сентябре 2019 года самым популярным алкогольным напитком в России стало пиво, сообщает RT со ссылкой на данные платформы фискальных данных «Такском».

Среди самых популярных напитков также оказались вино, коньяк водка и сидр. При этом в 2018 году в пятерку лидеров продаж вместо сидра входило шампанское.

Самым востребованным безалкогольным напитком стала вода. Кроме нее в список пяти самых популярных вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики.

В июле РБК со ссылкой на документ Минпромторга писал, что ведомство предлагает рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции из-под понятия алкоголя с точки зрения регулирования розничных продаж.