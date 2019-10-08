СМИ связали надпись в небе над Лос-Анджелесом с днем рождения Путина

В Instagram появились фотографии надписи #VVP67 в небе над Лос-Анджелесом. РЕН ТВ, «РИА Новости» и другие российские СМИ связали ее появление с днем рождения президента России Владимира Путина (он родился 7 октября). Они основывались на том, что буквы VVP могут обозначать «Владимир Владимирович Путин», а 67 — возраст российского лидера.

Под хэштегом #vvp67 в Instagram размещены шесть публикаций с такой надписью в небе. На видео, размещенном пользователем социальной сети prestonoliviajames, показано, как небольшой самолет рисует послание в небе.

https://www.instagram.com/p/B3UwB1FjxAl/

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел свой день рождения в компании родных и близких. Перед этим глава государства побывал в сибирской тайге, где «наслаждался осенней природой».