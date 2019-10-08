Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

На рисунке глава США обращается к своему украинскому коллеге, цитируя главного героя фильма «Крестный отец».

«Однажды — этот день может никогда и не наступить — я попрошу тебя об одолжении. Но до тех пор прими от меня этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — говорится в надписи, размещенной на карикатуре.

«Отец-мошенник сделал Зеленскому «предложение, от которого невозможно отказаться», — прокомментировал рисунок сам Керри.