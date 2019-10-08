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Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.

На рисунке глава США обращается к своему украинскому коллеге, цитируя главного героя фильма «Крестный отец».

«Однажды — этот день может никогда и не наступить — я попрошу тебя об одолжении. Но до тех пор прими от меня этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — говорится в надписи, размещенной на карикатуре.

«Отец-мошенник сделал Зеленскому «предложение, от которого невозможно отказаться», — прокомментировал рисунок сам Керри.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа на фоне скандала, связанного с состоявшимся в июле телефонным разговором между лидерами двух государств.

В сентябре в СМИ появились публикации о попытке Трампа надавить на Зеленского во время беседы, чтобы тот инициировал расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В ответ американский лидер якобы обещал возобновить военную помощь в отношении Украины. Позже Белый дом опубликовал стенограмму беседы, Минюст США не обнаружил в ней ничего противозаконного. Пелоси заявила, что опубликованная информация не снимает с американского лидера ответственности, и сообщила, что палата представителей продолжит процедуру импичмента Трампа.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джим Керри
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