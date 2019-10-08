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В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas

Эквадорская государственная компания Petroamazonas заявила о приостановке работы на трех нефтяных месторождениях, захваченных посторонними лицами на фоне проходящих в стране протестов, вызванных отменой субсидий на топливо. Об этом сообщается в Twitter министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

По данным ведомства, речь идет о месторождениях, расположенных в эквадорских провинциях Орельяна и Сукумбиос. В министерстве сообщили, что с захватчиками ведутся переговоры «в мирной форме», никого из персонала месторождений не удерживают силой.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, из-за чего цены на топливо выросли более чем на 120%. В стране начались протесты с требованиями отмены реформы. Представители транспортных профсоюзов объявили бессрочную забастовку, манифестанты перекрыли несколько крупных государственных автодорог. В ответ Морено ввел в стране чрезвычайное положение в целях «защиты порядка и безопасности граждан». 4 октября лидер транспортных профсоюзов Эквадора Абель Гомес объявил о приостановке забастовки.

Теги: Эквадор, протесты, нефтяные месторождения
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