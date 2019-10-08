Британский корабль сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Британский патрульный корабль HMS Mersey сопроводил отряд кораблей российского Балтийского флота, следовавших вдоль берегов королевства к проливу Ла-Манш. Об этом сообщается на сайте ВМС Великобритании.

В сообщении говорится, что британский корабль на протяжении трех дней сопровождал российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий». В ведомстве отметили, что HMS Mercey завершит свою миссию позже того, как российский отряд покинет территориальные воды Великобритании.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 1 октября отряд кораблей Балтийского флота покинул гавань Балтийска и взял курс в Индийский океан. В рамках дальнего похода он примет участие в морской части российско-индийских учений «Индра-2019», которые пройдут в акватории Индийского океана с 10 по 19 декабря.

В мае этого года британский фрегат HMS Northumberland сопроводил в проливе Ла-Манш большой противолодочный корабль «Североморск». Корабль направлялся в пункт постоянного базирования после дальнего похода.