Британский фрегат сопроводил российский корабль в Ла-Манше

Британский фрегат HMS Northumberland сопроводил в проливе Ла-Манш большой противолодочный корабль «Североморск». Об этом сообщается в Twitter Королевских ВМС.

По словам командира HMS Nortumberland Элли Поллард, такие операции являются обычным делом для британских ВМС, готовых ответить на появление иностранных военных кораблей в зоне интересов Великобритании.

БПЛ «Североморск» в сопровождении танкера «Вязьма» вошел в Ла-Манш 8 мая. Корабль направляется к пункту постоянного базирования после дальнего похода, начавшегося в июле прошлого года. За это время «Североморск» выполнил задачи в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в совместных учениях с Пакистаном, посетил с дипломатическим визитом порты Алжира, Джибути, Танзании.

