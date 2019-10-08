Глава МИД Украины сообщил о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит по меньшей мере три варианта развития ситуации в Донбассе, включая вероятность отказа Киева от региона. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Министр заявил, что стороны могут попробовать достичь договоренности в рамках «несправедливого процесса» (минских соглашений — РБК). Второй сценарий, по словам Пристайко, заключается в том, чтобы «бесконечно долго» затягивать решение вопроса, пока население Донбасса не возненавидит украинские власти »и мы не сможем их вернуть». Глава украинского МИДа также допустил третий вариант развития событий, согласно которому Киев откажется когда-либо возвращаться «к этой части Украины».

Пристайко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается продолжить шаги, предпринятые предыдущим руководством страны. Министр допустил, что в случае невыполнения минских соглашений придется обратиться к международному сообществу и обсуждать необходимость проведения миссии по «поддержке мира на всей оккупированной территории».

Ранее Пристайко сообщил о срыве разведения войск в населенных пунктах Золотое и Петровское из-за обстрелов. Министр напомнил, что разведение должно было начаться после того, как на этом участке на протяжении недели не будет проходить обстрелов, и заявил, что теперь сторонам придется ждать следующего семидневного периода.