Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины

Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины

Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины. По его словам, речь идет о бизнесмене, владельце ночного клуба в Лос-Анджелесе Бейзиле Думасе.

Джерманайдс заявил, что они с Думасом были совладельцами ресторана «Мирабель», где, по словам актрисы, бизнесмен познакомился с ее матерью.

«Его настоящее имя — Бэйзил, а его прозвище — Вэл. [...] У него было много денег», — сообщил Джерманайдс, отметив, что спустя семь лет выкупил долю Думаса в «Мирабель» и прекратил с ним все контакты. По словам Джерманайдса, он не подозревал о произошедшем.

«Если это правда, то это грустная история», — добавил он.

В конце сентября, накануне выхода своих мемуаров «Наизнанку» (Inside Out), Мур рассказала, что в возрасте 15 лет ее изнасиловал знакомый ее матери, Вирджинии Кинг. По ее словам, насильник утверждал, что девочку продала ему мать Мур за $500. Как рассказывает Мур, Вирджиния часто водила девочку с собой в бары, чтобы ее заметили мужчины. Актриса также сообщила, что ее мать страдала от алкоголизма и неоднократно пыталась покончить с собой.