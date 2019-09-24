Деми Мур обвинила знакомого матери в изнасиловании

Актриса Деми Мур рассказала о том, что была изнасилована знакомым своей матери в возрасте 15 лет. Этим воспоминанием актриса поделилась в интервью Good Morning America накануне выхода мемуаров «Наизнанку» (Inside Out).

По словам актрисы, изнасиловавший ее мужчина заявил, что ему продала девочку мать Деми Мур за $500. Мать Деми Мур Вирджиния Кинг страдала от алкоголизма и, по словам актрисы, часто брала ее с собой в бары, чтобы ее заметили мужчины. Актриса также вспоминает о том, что ее мать много раз пыталась покончить с собой.

В книге Деми Мур также рассказывает о своей алкогольной и наркотической зависимости, психологических проблемах, о разводах с мужьями Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером и сложных отношениях с детьми.

В 2012 году актриса была госпитализирована в Лос-Анджелесе из-за передозировки сильнодействующими веществами. Представитель актрисы сообщал, что актриса была вынуждена обратиться за медицинской помощью из-за стресса. Ряд западных таблоидов связывал госпитализацию с попытками самоубийства.