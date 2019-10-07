Россия выдала Украине подозреваемого в убийстве кикбоксера Оленчика

Россия экстрадировала на Украину спортсмена Вадима Оленчика, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

Соломенский суд Киева уже удовлетворил ходатайство прокуратуры о его аресте на 60 дней без права на залог. Своей вины Оленчик не признал, сообщила Максимец. По ее словам, запрос о выдаче Оленчика для привлечения его к уголовной ответственности украинская Генпрокуратура направила России в феврале.

Двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Вадима Оленчика задержали в январе в Санкт-Петербурге. По данным следствия, с 2017 года он разыскивался по делу об убийстве в Киеве своего знакомого с последующим угоном автомобиля. Оленчик также больше года числился в базе Интерпола.

Спортсмен подозревается в совершении преступлений по п.6 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), ч.1 ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством).