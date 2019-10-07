В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

В детское отделение Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина не поступали новые заявления об увольнении от сотрудников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе онкоцентра.

«Детский институт работает в штатном режиме. Ни одного заявления нет ни в кадровой службе, ни в администрации НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», — подчеркнул представитель медучреждения.

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.

«Альянс врачей» также опубликовал видео разговора с медсестрой. Она рассказала, что у медсестер зарплата составляет две, три или пять тысяч руб. В связи с этим медсестра вместе с еще двумя сотрудниками намерена работать в другой больнице.