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В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

В детское отделение Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина не поступали новые заявления об увольнении от сотрудников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе онкоцентра.

«Детский институт работает в штатном режиме. Ни одного заявления нет ни в кадровой службе, ни в администрации НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», — подчеркнул представитель медучреждения.

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.

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«Альянс врачей» также опубликовал видео разговора с медсестрой. Она рассказала, что у медсестер зарплата составляет две, три или пять тысяч руб. В связи с этим медсестра вместе с еще двумя сотрудниками намерена работать в другой больнице.

Ранее директор столичного онкологического центра им. Блохина Иван Стилиди подписал четыре заявления онкологов об увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности ушедших врачей будут пять детских онкологов-гематологов
Российской детской клинической больницы.

В конце сентября несколько сотрудников центра записали видеообращение с требованием уволить директора института Светлану Варфоломееву. Они отметили, что в противном случае уволиться готовы 26 врачей. Сотрудники перечислили проблемы больницы, в том числе плесень в лечебных боксах, переполненные палаты и разницу в зарплатах между «лояльными [руководству] лицами» и остальными врачами.

Теги: онкоцентр, Онкологический центр имени Блохина, заявление на увольнение ..., отсутствие
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