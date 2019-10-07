Полиция начала проверку после видео с избиением покупателей в «Дикси»

Полиция начала проверку после видео с избиением покупателей в «Дикси»

Полицейские начали проверку после публикации в Сети видео, где сотрудники «Дикси» избивают покупателей в магазине. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника, 6 октября московские полицейские получили сообщение о попытке кражи продуктов в магазине на улице Молостовых (восток Москвы). Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, которые в свою очередь пожаловались полицейским, что к ним применили физическую силу. «В ходе проверки будет дана правомерная оценка действий участникам обеих сторон, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заключили в ведомстве.

В пресс-службе «Дикси» РБК сообщили, что проводят служебную проверку, и пообещали принять меры к тем, кто допустил подобное.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором показан конфликт в «Дикси». Работники магазина заподозрили мужчину в краже. После словесной перепалки завязалась драка, мужчину вытолкали из магазина. Кроме того, в кадр попало избиение девушки, которую телеканал называет подругой подозреваемого в краже. Сотрудница магазина таскает ее за волосы, бьет по лицу рукой и ногой.