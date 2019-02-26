В супермаркете «Дикси» в ходе драки сотрудника ранили ножом

В одном из столичных супермаркетов «Дикси» произошла драка, в которой был ранен сотрудник магазина.​ Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 25 февраля в магазине на проспекте Мира. Двое мужчин пришли в супермаркет поздно вечером и ​собирались купить алкоголь. «Произошел конфликт с сотрудниками, которые отказались продавать [алкоголь], потому что время было после 23:00. Конфликт перешел в драку», — пояснили в столичном главке МВД.

Одному сотруднику нанесли ножевое ранение руки, его отвезли в больницу. Оба нападавших задержаны.

В пресс-службе ГК «Дикси» РБК подтвердили, что «в​ ходе возникшего недопонимания между сотрудниками одного из магазинов и посетителями произошла драка, в которой пострадал сотрудник магазина». В пресс-службе подчеркнули, что пострадавший сотрудник находится на лечении.