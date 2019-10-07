Бастрыкин оценил работу Следственного комитета на тройку с плюсом

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценивает качество работы своего ведомства на тройку с плюсом. Об этом он заявил на открытии седьмого съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», передает ТАСС.

«Я недоволен тем, что происходит в Следственном комитете», — подчеркнул он.

Бастрыкин рассказал, что за 2018 год были заменены 40% руководителей территориальных органов СК. При этом в год дисциплинарные наказания получают около 1,5 тыс. следователей.

Глава СК отметил, что в настоящее время ведомство работает над укреплением дисциплины и контроля, проводит необходимые проверки и предпринимает необходимые меры для внутриведомственных наказаний.