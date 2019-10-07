Врачи не подтвердили рекорд по числу инфарктов у жительницы Курска

Врачи не подтвердили рекорд по числу инфарктов у жительницы Курска

В комитете здравоохранения Курской области не смогли подтвердить установленный одной из жительниц региона рекорд по числу инфарктов, передает «РИА Новости».

Зинаида Хлусова была включена в Книгу рекордов России как человек, переживший наибольше число инфарктов. На сайте издания указано, что женщина перенесла восемь инфарктов, и предлагается побить ее рекорд.

«Год назад эта женщина обращалась в комитет здравоохранения с тем, чтобы подтвердили ее восемь инфарктов, но у нее документально подтверждены только три», — сообщила «РИА Новости» представитель комитета здравоохранения Курской области.

В то же время представитель Книги рекордов России заявила агентству, что Хлусова не могла быть зарегистрирована в качестве рекордсмена без документального подтверждения.