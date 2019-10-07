МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус. Материалы ведомство предоставило в распоряжение РБК.

На записи виден полностью сгоревший пассажирский автобус городского транспорта. В тоннеле работают пожарные, а также сотрудники МЧС, ДПС и городских транспортных служб.

Видео: МЧС РФ

Сообщение о пожаре в тоннеле поступило в МЧС в 14:25 мск. На дороге загорелся пассажирский автобус. В результате тоннель оказался задымлен и движение в обе стороны перекрыли. В МЧС сообщили, что возгорание произошло на площади 10 кв.м, его удалось ликвидировать и не допустить распространения огня. По предварительным данным, никто не пострадал.