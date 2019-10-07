В России досрочно раскупили первую партию гибких смартфонов за ₽160 тыс.

Предзаказ смартфона Galaxy Fold с гибким экраном, стартовавший 4 октября, официально завершен, следует из сообщения на сайте Samsung.

Компания 7 октября объявила, что первая партия устройств полностью раскуплена, клиенты смогут получить свой гаджет с 25 октября. При этом предзаказ в России стартовал 4 октября — таким образом, партия смартфонов закончились не более чем за четыре дня. «Коммерсанту» в компании уточнили, что первая партия была распродана «к концу выходных» (воскресенье — 6 октября). О дате поставки дополнительных устройств Samsung пообещал сообщить дополнительно.

Стоимость гибкого смартфона — около 160 тыс. руб., в комплект входят беспроводные наушники и чехол. Помимо гнущегося экрана, у гаджета шесть камер (три на задней панели, две на внутренней стороне и одна — на лицевой). Новинка получила 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти, а также два аккумулятора.