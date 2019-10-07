Пропавшая без вести в Петербурге в 2018 году школьница вернулась домой

В Санкт-Петербурге пропавшая 31 декабря 2018 года школьница сама вернулась домой, сообщается на сайте ГСУ СК России по городу. Как пишет «Фонтанка», свое отсутствие она объяснила желанием пожить «взрослой жизнью».

Вечером перед Новым годом, 31 декабря 2018 года, 14-летняя девочка вышла из дома, сообщив родителям, что хочет поздравить подругу. Однако до подруги она так и не дошла и домой не вернулась. Позднее обнаружилось, что она взяла с собой свидетельство о рождении, российский паспорт и два заграничных паспорта (действующий и недействительный). При этом дома она оставила записку, в которой просила родителей не волноваться за свою судьбу.

Следствие по заявлению родителей возбудило дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), чтобы установить все обстоятельства происшествия. Девочку искали не только правоохранительные органы, но и волонтеры.

По данным СК, девочка вернулась через девять месяцев, вечером 4 октября. Она рассказала родителям, что все это время она работала в заведениях общественного питания и снимала квартиру. В сообщении ведомства не уточняется, что привело к возвращению ребенка. Теперь правоохранительные органы будут выяснять обстоятельства безвестного отсутствия девочки, условия жизни в семье и причины ее ухода из дома.