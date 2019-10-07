Новым гендиректором «Renault Россия» назначили вице-президента АвтоВАЗа

Совет директоров «Renault Россия» назначил на должность генерального директора компании Яна Птачека, сообщает в пресс-служба компании. До этого момента Птачек был исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу ПАО «АвтоВАЗ».

Птачек на новом посту сменит Андрея Панкова, который, как заявили в компании, уходит с должности «по причинам личного характера». Новый гендиректор будет находиться в подчинении у Николя Мора — старшего вице-президента, операционного директора региона Евразия Groupe Renault.

Мор выразил благодарность уходящему Панкову за его вклад в развитие компании и отметил, что с момента его назначения «компания многого достигла, успешно приняв вызовы изменяющего рынка».

Ян Птачек занимал должность вице-президента АвтоВАЗ с 2016 года. В корпорации Renault Group он уже более 20 лет. С 2008 по 2012 года был директором по маркетингу Renault Россия.