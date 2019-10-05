Ozon предупредил о задержках в доставке из-за забастовки курьеров

Группа курьеров интернет-магазина Ozon не вышла на работу и пожаловалась руководству на некорректные выплаты и формирование зарплаты. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно — в ближайшие два рабочих дня», — сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что инициативная группа, обратившаяся к руководству, включает около 25 человек. В пресс-службе отметили, что сегодня, 5 октября, не все заказы могут быть доставлены. Некоторые доставят в воскресенье, а другие могут отправить в понедельник и вторник либо позже по решению клиента.

«Мы извиняемся перед клиентами за неудобства, наша служба поддержки подберет для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку», — сказали в компании, добавив, что уже оповестили клиентов о сложившейся ситуации.