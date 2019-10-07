В Красноярском крае на школьника упали футбольные ворота

В Красноярском крае на 12-летнего школьника упали футбольные ворота, в результате чего он получил серьезную травму головы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по региону.

Согласно сообщению инцидент произошел 5 октября во время дискотеки в поселке Стрелка. Мальчик ушел с танцев на футбольное поле, находившееся недалеко от Дома культуры. Он начал качаться на футбольных воротах, которые оказались не закреплены.

«В результате ворота упали на подростка, причинив ему открытую черепно-мозговую травму», — подчеркнули в управлении.

Мальчика госпитализировали, а 6 октября направили в больницу Красноярска для проведения операции.

В данный момент следствие проводит проверку, в рамках которой устанавливает ответственного за содержание футбольного поля и опрашивает родителей мальчика. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении дела.