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В Балашихе нашли тела двухмесячного ребенка и его отца

В подмосковной Балашихе в квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Тело его отца нашли под окнами многоквартирного жилого дома, говорится в сообщении областного главка СК.

У мужчины были обнаружены травмы, полученные при падении с высоты. Его ребенок, согласно предварительной экспертизе, захлебнулся при кормлении. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.

В середине сентября в Твери мужчина выбросил младенца с балкона четвертого этажа. По информации следствия, мужчину, находившегося в состоянии опьянения, раздражал крик ребенка, который приходился внуком его сожительнице. Матери в это время дома не было: она оставила ребенка на попечение бабушки и уехала. Младенец получил травмы, его поместили в больницу. СК завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Теги: Балашиха, ребенок
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