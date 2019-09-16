В Твери мужчина сбросил младенца с четвертого этажа

В Твери следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который, по версии следствия, выбросил младенца с балкона четвертого этажа. Сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета по региону.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По версии следствия, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбросил младенца с балкона квартиры, находящейся на четвертом этаже. Мужчину раздражал плач ребенка, который был внуком его сожительницы. Следствие установило, что мать ребенка привезла его к бабушке и уехала. Младенец получил травмы, сейчас он находится в больнице.

Следователи также изучают условия проживания ребенка и выясняют, состояла ли семья на учете в органах профилактики.

В январе прошлого года в Якутии пьяный мужчина выбросил девятимесячного ребенка из окна второго этажа. Младенца госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Местный портал НВК сообщал, что ребенок — девочка, и она получила серьезные травмы головы. При этом «Якутск.Ru» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета писал, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье «убийство».