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Лавров прибыл в Багдад на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иракский коллега Мухаммед Али аль-Хаким начали переговоры в МИД Ирака в Багдаде, сообщает ТАСС.

«В начале беседы Лавров затронул ситуацию на севере Сирии — в районе Идлиба и на восточном берегу Евфрата», — передает агентство.

Министры несколько минут поговорили наедине, после чего к ним присоединились делегации двух стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях». Кроме того, планировалось уделить внимание вопросу сотрудничества в противодействии международному терроризму и религиозному экстремизму, а также развитию российско-иракских отношений, в том числе сотрудничеству в топливно-энергетической и гуманитарной сферах.

Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади в ходе пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» также говорил, что глава МИД России будет принят премьер-министром республики Аделем Абд Аль-Махди и президентом Бархамом Салехом, а также председателем парламента и главой МИД Ирака. Посол добавил, что с Лавровым в Ирак приедут представители российских нефтяных и газовых компаний.

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С прошлой недели в Ираке проходят массовые антиправительственные демонстрации. Выступления начались из-за жалоб населения на неспособность властей разрешить проблему безработицы и коррупции, однако за неделю протеста акции переросли в погромы и требования отставки правительства.

6 октября МИД Ирака заявил о 104 погибших во время протестов. Более 6 тыс. человек пострадало. В ответ на протесты премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди предложил план экономических реформ, включая субсидии на покупку жилья для обездоленных, выплаты по безработице и скидки на аренду жилья для нетрудоустроенной молодежи.

Теги: Багдад, Сергей Лавров, переговоры
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