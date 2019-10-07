Лавров прибыл в Багдад на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иракский коллега Мухаммед Али аль-Хаким начали переговоры в МИД Ирака в Багдаде, сообщает ТАСС.

«В начале беседы Лавров затронул ситуацию на севере Сирии — в районе Идлиба и на восточном берегу Евфрата», — передает агентство.

Министры несколько минут поговорили наедине, после чего к ним присоединились делегации двух стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на переговорах министры планируют обсудить «ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях». Кроме того, планировалось уделить внимание вопросу сотрудничества в противодействии международному терроризму и религиозному экстремизму, а также развитию российско-иракских отношений, в том числе сотрудничеству в топливно-энергетической и гуманитарной сферах.

Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади в ходе пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» также говорил, что глава МИД России будет принят премьер-министром республики Аделем Абд Аль-Махди и президентом Бархамом Салехом, а также председателем парламента и главой МИД Ирака. Посол добавил, что с Лавровым в Ирак приедут представители российских нефтяных и газовых компаний.